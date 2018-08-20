نقل ملكة تايلاند المسنة إلى المستشفى بعد إصابتها بالإنفلونزا

أعلن مكتب العائلة المالكة في تايلاند، اليوم الاثنين، أن الملكة سيريكيت المسنة دخلت المستشفى بعد إصابتها بالإنفلونزا.

ووفقا للبيان، فقد أصيبت الملكة بالحمى والسعال في وقت مبكر من يوم الأحد، لذا دعاها الأطباء لإجراء فحص طبي في مستشفى في بانكوك.

وقال الأطباء في وقت لاحق إن "سيريكيت" مصابة بفيروس الإنفلونزا، ويتم علاجها وفقًا لذلك.

واحتفلت الملكة سيريكيت، أرملة الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش ووالدة الملك ماها فاجيرالونكورن، 66عاما، بعيد ميلادها السادس والثمانين الأسبوع الماضي.

ولم تخاطب الشعب في عيد ميلادها ولم تظهر علنا خلال السنوات الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وعلى الرغم من ذلك، أصدر القصر صورًا للملكة وهي تحتفل بعيد ميلادها مع أبنائها في أحد قصور بانكوك، وكانت تجلس على كرسي متحرك، وتبدو عليها علامات الضعف والوهن