النصر السعودي يضم البرازيلي جوليانو

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين ضم لاعب الوسط البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا من نادي فناربخشة التركي بعقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة اجمالية تبلغ 10 ملايين يورو .



وأوضح نادي النصر في بيان أنه أنهي :مساء اليوم الاثنين توقيع جميع الأطراف على العقد وأكمل إجراءات ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.



ويلعب جوليانو في مركز خط الوسط وسبق أن ارتدى قميص المنتخب البرازيلي الأول، كما سجل 14 هدفًا خلال 30 مباراة في الدوري التركي الموسم الماضي وقدم 5 تمريرات حاسمة.



ولم يكشف النصر عن قيمة التعاقد مع اللاعب البرازيلي، الا ان تقارير اعلامية سعودية اعلنت ان الصفقة كلفت النادي 10 ملايين يورو