«طالبان» تختطف 3 حافلات بها أكثر من 100 مسافر شمالي أفغانستان

اختطفت حركة طالبان ثلاث حافلات على متنها أكثر من مئة راكب في إقليم قندوز بشمالي أفغانستان المضطرب.

وقال سيد أسد الله سادات، عضو مجلس إدارة الإقليم، إنه تم إجبار الحافلات أثناء سيرها على طريق سريع في منطقة خان آباد على التوقف الساعة 7.30 صباحا "بالتوقيت المحلي"، وتم نقلها من هناك إلى قرية قريبة.

وقال رئيس الحي حياة الله عمري، إن وحدات من الجيش الأفغاني في الطريق إلى هناك، مضيفا أنه ليس واضحا حتى الآن عدد الأشخاص المختطفين على نحو دقيق.

وحدثت واقعة الاختطاف بعد يوم واحد من عرض الهدنة الذي تم تجديده من قبل الرئيس أشرف غني لطالبان.

يُذكر أن "غني" أعلن أمس الأحد هدنة لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تلتزم الحكومة بتلك الهدنة اعتبارا من اليوم الاثنين، إذا التزم المتمردون أيضا بها، ولكن لم يتم إعلان أي رد على ذلك العرض من قبل المتمردين حتى الآن.