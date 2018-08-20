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تامر حسني يكشف سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم «البدلة»

كتبت - سمر سمير: 
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 3:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 3:24 ص
نفى الفنان تامر حسني، إقامة عرض خاص لفيلم «البدلة» بحضور أبطال الفيلم، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي عرض خاص بحضور الأبطال نهائي ولا احتفالات معهم في أي مطاعم داخل أو خارج مصر حسب بعض الإعلانات الخاطئة الموجودة على السوشيال ميديا والمتداولة على التليفونات.

وأوضح تامر حسني عبر صفتحه الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه كان هناك اتفاق بين الشركة المنتجة وإحدى شركات الاتصالات وأحد المولات بمصر والإمارات، لكن نظرا لعدم تمكن الشركة المنتجة من تسليم الفيلم تم إلغاء العروض الخاصة بمصر والإمارات.

وختم تامر حسني بيانه، بأن الفيلم سيطرح في دور العرض بداية من الغد.


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