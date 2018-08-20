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كلوب : صلاح نموذج رائع يحتذى به

الشروق
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:56 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:56 م

يرى الألماني يورجن  كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن محمد صلاح نجم "الريدز"  نمودج للاعب جيد ومجتهد يحتذى به.

وقال كلوب خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "سمعت بأن صلاح نموذج رائع في مصر، وشمال إفريقيا، و في العالمين العربي والإسلامي.

وأتم: "التسميات الوحيدة التي يجب أن نضعها على صلاح أنه شخص جيد بالإضافة إلى أنه لاعب كرة قدم رائع".

وأعلن اليويفا اليوم الإثنين عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي أقتصرت على الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الملكي بجانب محمد صلاح نجم ليفربول.

 

 

 


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