قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الطبيب الصيدلي ليس مخول به إعطاء الحُقن للمرضى، ومع ذلك هناك نحو 2 مليون مواطن يتوجهون يوميًا إلى الصيدليات لتلقي تلك الخدمة، مؤكدًا: «لا نتربح من هذه المهمة».



وأضاف نقيب الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أن العرف السائد في مصر جرى على أن يقدم الصيدلي تلك الخدمة، التي يتحمل وحده عبئها، متابعًا أن الطفلة «ريماس» التي توفيت بالبحيرة إثر تناولها حقنة خطأ بأحد الصيدليات كان سينالها نفس المصير لو أعطاها إياها الطبيب المعالج لأنها لديها حساسية من المادة الفعالة بالمادة المحقونة بها.



وأوضح أن الصيدليات لا تريد الاستمرار في إعطاء الحقن للمرضى، مشيرًا إلى ضرورة حل هذه المشكلة، إما بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات ومعاقبة أي صيدلي يخالف ذلك، أو اعتبار الصيدليات نقط إسعافات أولية وتقديم دورات تدريبية للصيادلة على إعطاء الحقن، وإجراء اختبارات الحساسية.



يأتي ذلك على خلفية، وفاة طفلة تدعى «ريماس» بمحافظة البحيرة، إثر تناولها حقنة بالخطأ بإحدى الصيدليات.



