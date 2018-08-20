أمير مكة: التهجم على المملكة لن يعرقل خدمة الحجيج

قال الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، إن التهجم على المملكة العربية السعودية لن يعرقل خدمة الحجيج، مؤكدًا أن المملكة "لا تعرف المستحيل في خدمة الحج والعمرة وضيوف الرحمن".



وذكر الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده في مشعر منى مساء الأحد، إنه "لم يشهد تغطية إعلامية مثل هذا العام، عن الحشود وتفويجها بهذا النجاح العظيم"، مضيفًا أن "العالم يعترف بأن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات الإدارية والسياسية والمادية بأن تجعل من هذه الرحلة الإيمانية رحلة ممتعة".



وأضاف الأمير خالد الفيصل، أن التهجم على المملكة لن يعرقل خدمة الحجيج، والقيادة السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة ضيوف الرحمن.



وأكد أمير مكة وصول 1.9 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك حج هذا العام، مضيفًا أن العالم الإسلامي يجتمع برموزه في الحج ليوجه للعالم أجمع رسالة "الإسلام دين السلام".



وتوافد ضيوف الرحمن على مشعر منى أمس الأحد لقضاء يوم التروية، على أن يستمر توافدهم حتى ساعة متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجر الاثنين، التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.