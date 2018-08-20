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بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يفوز على إسطنبول باشاك شهير

الشروق
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:21 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:21 م

فاز قاسم باشا على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي والتي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب قاسم باشا.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني كأساسيا من بداية المباراة، وحتى نهايتها.

و سجل السنغالي مباي دياني الهدف الأول لقاسم باشا في الدقيقة 67 عن طريق ركلة جزاء.

وعادل الإيطالي ستيفانو نابوليوني النتيجة لإسطنبول باشاك شهير في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة، نجح دياني في إحراز الهدف الثاني له في المباراة والثاني لقاسم باشا في الدقيقة 90، ليحقق الفريق الفوز الثاني له على التوالي.

وبهذا الفوز رفع قاسم باشا رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إسطنبول باشاك شهير عند النقطة 3 في المركز السابع.


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