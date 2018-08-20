الإعصار «بيبينكا» يخلف 10 قتلى وثلاثة مفقودين في فيتنام

أفادت السلطات الفيتنامية، اليوم الاثنين، بأن الإعصار بيبينكا تسبب في مقتل 10 أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين شمالي البلاد بعد ثلاثة أيام من وصول العاصفة إلى اليابسة؛ ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الوقاية من الكوارث، في بيان، إن ستة أشخاص قتلوا في إقليم نجي آن بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات.

وأودت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية بحياة أربعة أشخاص في مقاطعتي سون لا وثانه هوا ولا يزال ثلاثة أشخاص آخرون في عداد المفقودين.

وقالت اللجنة إن الإعصار تسبب في دمار 38 منزلا وغرق 3500 منزل آخر.

ووصل إعصار بيبينكا، الذي يتحرك بسرعة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة، في المنطقة بين إقليمي هاي فونج ونجي آن يوم الجمعة قبل أن يضعف ويصبح عاصفة استوائية.

وبحلول اليوم الاثنين، تراجعت حدة الأمطار، لكن السلطات حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية قاتلة في المنطقة الجبلية كما هو شائع عندما تتشرب الجبال كميات كبيرة من المياه جراء العواصف.

ويبلغ موسم الأعاصير في فيتنام ذروته في أغسطس من كل عام، وتسببت عواصف العام الماضي في مقتل 386 شخصا، وفي خسائر مادية بقيمة 2.64 مليار دولار، وفقا لإحصاءات الحكومة.