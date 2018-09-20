حملات مرورية على كافة الطرق استعدادا لاستقبال المدارس

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كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للمرورعلى المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري.

وشنت الإدارة حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسيير الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.