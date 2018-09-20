وكيل تعليم بنى سويف يتابع أعمال الصيانة والمجموعات الدراسية

قام محمد حسام الدين وكيل الوزارة التربية والتعليم ببنى سويف بزيارة مدرسة الشهيد محمد عصام الإعدادية بنات بمدينة بنى سويف للاطمئنان على الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة يرافقه عاطف أحمد عويس مدير المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة أن المدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد أن تم الإنتهاء من دهان الفصول ومقاعد الطالبات وتغيير أرضية معمل الأوساط.

كما تفقد وكيل الوزارة المجموعات الدراسية بالمدرسة، وطالب وكيل الوزارة من جميع المدارس تطبيق القرار 53 الخاص بالمجموعات الدراسية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطلاب

وأشار عاطف عويس مدير المدرسة بأن المدرسة أصبحت جاهزة لاستقبال الطالبات والانتهاء من كافة أعمال الصيانة تنفيذا لتعليمات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ووكيل وزارة التربية والتعليم

وأضاف مدير المدرسة بأن المدرسة تنظم المجموعات الدراسية بأجر رمزي في مختلف المراحل الاعدادية والابتدائية والتعليم التجاري تخفبفا على أولياء الأمور والاستعانة بنخبة من المعلمين المتميزين .