محمد إمام يكشف كواليس مشاركة أحمد السعدني في «ليله هنا و سرور»

كشف الفنان محمد إمام، أن دور ابن العم «سلطان» في فيلم «ليلة هنا وسرور» كان لنجم آخر، ولكن هذا النجم أعتذر في وقت حرج لظروف خاصه به، وأكد إمام أن المشهد كان صعب وله استعدادات خاصه مع فريق الأكشن بالإضافة إلى الديكور ما كان سيسبب خسارة كبيرة للمنتج.



وأضاف، على حسابه بموقع «انستجرام»: "كلمت أحمد السعدني وكان لسه خارج من المستشفى لأسباب صحية وقولتله عندي مشكلة ومحتاجك، نص ساعة ولقيته داخل عليا في التصوير.. قعد يتمرن يوم بحاله وهو عيان على مشهد الأكشن اللي هيصوره وتاني يوم قعد يصور 20 ساعه المشهد بدون أي مقابل".



وختم محمد إمام كلامه قائلاً "أكبر مثال على (الأخ الجدع).. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي".



يذكر أن فيلم «ليلة هنا وسرور» إنتاج شركة سينرجي، للمنتج تامر مرسي، برئاسة المنتج أحمد بدوي، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.





