محمد إمام يكشف كواليس مشاركة أحمد السعدني في «ليله هنا و سرور»

في فيلم #ليلة_هنا_وسرور كان المفروض في نجم كبير هيقوم بدور أبن عمي "سلطان" .. النجم ده أعتذر في أخر وقت لظروف خاصه بيه و المشهد كان فعلاً صعب و كان بقٰلنا كتير بنستعدله مع فريق الاكشن اللي جاي من بره ..ده غير ان الديكور كان مبني و كانت هتبقى خسارة جامدة للمنتج لو كنا أجلنا تصوير المشهد .. المهم كلمت أحمد السعدني و كان لسه خارج اليوم اللي قبلها من المستشفى لأسباب صحية و قولتله "عندي مشكله و محتاجك" .. نص ساعة و لقيته داخل عليا في التصوير .. قعد يتمرن يوم بحاله و هو عيان على مشهد الاكشن اللي هيصوره و تاني يوم قعد حوالي ٢٠ ساعه يصور في المشهد بدون اي مقابل .. السعدني أكبر مثال على "الأخ الجدع" .. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي 🤛🏼🤜🏼