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محمد إمام يكشف كواليس مشاركة أحمد السعدني في «ليله هنا و سرور»

كتبت - أصيلة فايق:
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 3:06 ص | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 3:06 ص
كشف الفنان محمد إمام، أن دور ابن العم «سلطان» في فيلم «ليلة هنا وسرور» كان لنجم آخر، ولكن هذا النجم أعتذر في وقت حرج لظروف خاصه به، وأكد إمام أن المشهد كان صعب وله استعدادات خاصه مع فريق الأكشن بالإضافة إلى الديكور ما كان سيسبب خسارة كبيرة للمنتج.

وأضاف، على حسابه بموقع «انستجرام»: "كلمت أحمد السعدني وكان لسه خارج من المستشفى لأسباب صحية وقولتله عندي مشكلة ومحتاجك، نص ساعة ولقيته داخل عليا في التصوير.. قعد يتمرن يوم بحاله وهو عيان على مشهد الأكشن اللي هيصوره وتاني يوم قعد يصور 20 ساعه المشهد بدون أي مقابل".

وختم محمد إمام كلامه قائلاً "أكبر مثال على (الأخ الجدع).. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي".

يذكر أن فيلم «ليلة هنا وسرور» إنتاج شركة سينرجي، للمنتج تامر مرسي، برئاسة المنتج أحمد بدوي، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.


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في فيلم #ليلة_هنا_وسرور كان المفروض في نجم كبير هيقوم بدور أبن عمي "سلطان" .. النجم ده أعتذر في أخر وقت لظروف خاصه بيه و المشهد كان فعلاً صعب و كان بقٰلنا كتير بنستعدله مع فريق الاكشن اللي جاي من بره ..ده غير ان الديكور كان مبني و كانت هتبقى خسارة جامدة للمنتج لو كنا أجلنا تصوير المشهد .. المهم كلمت أحمد السعدني و كان لسه خارج اليوم اللي قبلها من المستشفى لأسباب صحية و قولتله "عندي مشكله و محتاجك" .. نص ساعة و لقيته داخل عليا في التصوير .. قعد يتمرن يوم بحاله و هو عيان على مشهد الاكشن اللي هيصوره و تاني يوم قعد حوالي ٢٠ ساعه يصور في المشهد بدون اي مقابل .. السعدني أكبر مثال على "الأخ الجدع" .. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي 🤛🏼🤜🏼

A post shared by Mohamed Emam (@mohamedemam) on


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