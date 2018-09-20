الصين تأمل مواصلة رئيس الوزراء الياباني العمل على تعزيز العلاقات الثنائية

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن أملها أن يواصل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" العمل على تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على فوز رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بولاية ثالثة على التوالي رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقال شوانج "نأمل أن يواصل الاهتمام بالعلاقات الثنائية ، ويسهم في إحداث تقدم في العلاقات بين الجانبين".

وكان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" فاز بولاية ثالثة على التوالي رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلال الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب ضد منافسسه وزير الدفاع السابق "شيجيرو إيشيبا"، وهو ما يمنحه فرصة أن يصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان.