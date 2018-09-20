ارتفاع الفائض التجاري لسويسرا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات الجمارك الاتحادية السويسرية الصادرة اليوم الخميس زيادة الفائض التجاري لسويسرا خلال أغسطس الماضي في ظل ارتفاع الصادرات واستمرار تراجع الواردات.

وذكرت إدارة الجمارك أن الفائض التجاري وصل خلال الشهر الماضي 4ر1 مليار فرنك مقابل 2ر1 مليار فرنك خلال تموز/يوليو الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. كما سجل أكبر زيادة شهرية منذ نيسان/أبريل الماضي.

وزادت صادرات سويسرا خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع نسبته 2% شهريا خلال تموز/يوليو الماضي. في الوقت نفسه تراجعت الواردات خلال أغسطس الماضي بنسبة 8ر2% بعد تراجع بنسبة 3ر1% خلال يوليو الماضي.

من ناحية أخرى أظهر تقرير صادر عن اتحاد صناعة الساعات السويسري زيادة صادرات الساعات خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر5% سنويا لتصل قيمتها إلى 5ر1 مليار فرنك. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الساعات السويسرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 8ر13 مليار فرنك.