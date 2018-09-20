ضبط 67 ألف عبوة «سناكس» مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج أغذية الأطفال بالقناطر الخيرية وضبط 67 عبوة «سناكس».



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، حيث تم استهداف بعض المصانع بقرية البرادعة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية لقيامهم بإنتاج وتعبئة منتجات غذائية للأطفال مغشوشة ومقلدة ومصنوعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنعين لإنتاج أغذية الأطفال بدون ترخيص «سناكس»، وضبط (2 خط إنتاج كامل66840 عبوة مقرمشات "سناكس" مصنعه من مواد مجهولة المصدر، 740 كيلو من المواد الخام مجهولة المصدر).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.