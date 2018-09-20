محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج طلاب كلية التجارة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فعاليات تخريج طلاب الدفعة 23 من كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وكذلك الدفعة 7 بشعبة اللغة الفرنسية، بحضور الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين.



وفي مستهل كلمته، رحّب المحافظ بجميع الحضور، معبرًا عن سعادته بوجوده بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية وفخره بحضور تخريج دفعة من أبناء تلك الجامعة العريقة والذين اعتبرهم بمثابة بشائر الخير، مؤكدًا أنه ليس بغريب عن جامعة الإسكندرية حيث أنه كان يشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.



وأشار قنصوة إلى أن هذا اليوم من الأيام الهامة في حياة كل خريج فهو بداية الاعتماد على النفس، مطالبا الخريجي بعدم نسيان فضل آبائهم وأساتذتهم عليهم.



وقال قنصوه "إذا أردنا أن نبني وطننا يجب أن نتسلح بالعلم والأخلاق، كما أن التحدي الحقيقي لإعادة مصر إلى مكانتها التي تستحقها هو العودة إلى أخلاقنا واستعادة قيمنا الأصيلة"، كما أوصى الخريجين بحب الوطن والتعلم كيف نعمل من أجل الوطن و من أجل رفعته.