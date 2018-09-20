مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

قتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية.



وفوجئت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح أثناء مرورها بطريق شلشلمون بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون خاصةً حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بقيام الشقى خطر «وجيه. ع. ح»، 54 عاما، مقيم دائرة المركز، مسجل فئة (ب) مخدرات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه المدرعة التي تستقلها القوة، الأمر الذي نتج عنه إصابة مواطنين تصادف مرورهما أثناء الواقعة، مما حدا بأفراد القوة مبادلته إطلاق النيران.



أسفر ذلك عن مقتله وعثر بحوزته على (بندقية آلية عيار 7,62 × 39 – خزنتين بهما 15 طلقة لذات العيار).



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.