قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك اهتماما من القيادات السياسية العليا، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير السكة الحديد، موضحًا أنه بنهاية عام 2019 سيشعر المواطن المصري بأنه يستخدم سكة حديد جديدة.



وأضاف «رسلان»، خلال لقائه مع برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن السكة الحديد تعتبر أرخص وسائل النقل وأكبرها وأكثرها أمنًا على مستوى الجمهورية، لذلك يكون رد الفعل تجاه أخطائها شديدًا.



وأشار إلى أن هناك سعيًا لتطوير القطارات، من خلال أنظمة الكمبيوتر الحديثة، لتحديد الأعطال إلكترونيًا، والكشف عن أماكنها، معقبًا: «سائق القطار بيكون مدرب إنه يتعامل مع العطل فنيًا لإزالته أثناء سير القطار، لأن السائق بياخد دورات في الميكانيكا والكهرباء».



وذكر أن جميع العاملين والمهندسين في هيئة السكة الحديد، يعملون بطاقات كبيرة على مدار الـ24 ساعة، متابعًا: «وأنا أوجه تحية لجميع عناصر وطوائف التشغيل في السكة الحديد، من نواب رئيس الهيئة وحتى أصغر عامل، وإحنا على قلب رجل واحد، وكل الركاب عايزين يشوفوا السكة الحديد على مستوى عالمي».



