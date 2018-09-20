إصابة 3 عمال بالخرطوش في مشاجرة بسبب أولوية بيع الخبز بسوهاج

نشبت مشاجرة عنيفة بمركز البلينا بسوهاج أستخدمت فيها الأعيرة النارية، وأسفرت عن إصابة 3 بجروح خطيرة بسبب أولوية بيع الخبز.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية السمطا دائرة المركز، وانتقل لمكان نشوب المشاجرة العميد عبد الحميد أبو موسى مدبر المباحث الجنائية ورئيس مباحث المديرية العقيد طارق يحيى وضباط مباحث المركز.



وأوضحت التحريات أن المشاجرة بين كل من طرف أول «محمد. ج. م»، 28 عاما، عامل بمخبز، (مصابا بجرح تهتكي بأصبع السبابة اليسرى وسحجات بالوجه والركبة) و«بشار. ج.م»، 19 عاما، عامل بمخبز (مصابا جرح تهتكي أسفل العين اليسرى وكدمه بفروة الرأس) و«عبد الشافي. ج. م» 23 عاما، طالب، وطرف ثان «زين. ع. ر»، 36 عاما، عامل (مصابا برش خرطوش بالعين اليسرى)، تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و«جمال. ع. م»، 20 عاما، طالب، الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات على أولوية بيع الخبز.



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول (بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 4806 B 17)، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني (بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام)، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم واتهم كلا منهما الآخر بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وإطلاق رش خرطوش، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط السلاح المستخدم.