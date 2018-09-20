النني يعود لتشكيل أرسنال أمام فورسكلا بالدوري الأوروبي

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أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمباراة فورسكلا بولتافا الأوكراني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وجاء محمد النني لاعب المنتخب الوطني ضمن التشكيل الأساسي لأرسنال، حيث يشارك أول مرة هذا الموسم مع الجنرز.

وجاء تشكيل أرسال:

حراسة المرمى : بيرند لينو

خط الدفاع: ستيفان ليشتستاينر - روب هولدينج - سوقراطيس باباستاثوبولوس - ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني - لوكاس توريرا - هنريك مخيتريان

خط الهجوم: أليكس إيوبي - داني ويلبك - بيير إيميريك أوباميانج