اتحاد الكرة: لن نمنح بطاقة كوليبالى للنادي الأسكتلندي إلا بموافقة الأهلى

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين المحترفين، أن نادي بارتيك ثيسل الأسكتلندي لا يملك حق لشكواه الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم ارسال بطاقة المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي.

وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: "إن النادي الاسكتلندي حاليا لا يملك سوى حلا واحدا لحل أزمة عدم قيده للمهاجم سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق.، وهو تقديم طلب للاتحاد الدولي من أجل استخراج بطاقة مؤقته للاعب".

وأوضح عبد الغني، كوليبالي رحل عن الأهلي وعقده مازال ساريا، والنادي أبلغنا برفضه إرسال بطاقته الدولية ولذلك نحن لا نستطيع إرسالها للاتحاد الأسكتلندي بدورنا".

وأشار عبد الغني، إلى أن الاتحاد يساند الأهلي وحقه لن يضيع، في أزمة اللاعب.

وكان كوليبالي قد رحل عن الأهلي دون اخطاره في شهر مايو 2017 ، وقام مجلس ادارة الأهلي في ذلك الوقت برئاسة محمود طاهر بشكوى اللاعب في الاتحاد الدولي،وتولت الشئون القانونية هذا الملف وتم مخاطبة الفيفا بكل المستندات التي تدين المهاجم الايفواري.