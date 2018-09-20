الديب يتقدم بطلب لتحديد دائرة جديدة بعد رد محكمة «التلاعب بالبورصة»

قال المحامي فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن جمال وعلاء مبارك، الخميس، إنه تقدم بطلب لسرعة تحديد دائرة جديدة عقب قبول طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه عقب تحديد دائرة جديدة سوف يتقدم بطلب لإخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية.

وقضت الدائرة 26 بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمدي عبد الرازق، في وقت سابق، بقبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك، وياسر سليمان الملواني، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة".

بدأت الجلسة بإثبات حضور دفاع المتهمين على رأسهم فريد الديب محام نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك والدكتور محمد بها ابوشقة محام ياسر الملواني.

وقال المحامي طاهر الخولي، دفاع المتهمين أيمن فتحي وأحمد فتحي في تصريح لـ"الشروق"، إن طلب رد هيئة المحكمة جاء بعد رفض محكمة جنايات القاهرة طلب التظلم المقدم من دفاع علاء وجمال والملواني، على قرار حبسهما على ذمة القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قررت حبس نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، وآخرين على ذمة القضية، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والتأجيل لجلسة 20 أكتوبر المقبل، وإرسال تقرير الخبراء للجنة المختصة لاستكماله.