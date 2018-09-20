قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن المخدرات بأنواعها المختلفة، مثل الكوكايين، والهيروين، والحشيش، تعتبر من أكثر المواد تهريبًا عبر المنافذ الجمركية، مشيرًا في السياق ذاته إلى تهريب طائرات التجسس، والممنوع دخولها سوى بموافقة الأجهزة المعنية، كوزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة.



وأضاف «نجم»، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «بالنسبة للمخدرات لسه ماسكين قضايا في الإسكندرية وبورسعيد، وفي دمياط، وفي مطار القاهرة، بكميات كبيرة جدًا، وطائرات التجسس مسكنا منها حالات كتير، وبتبقى معظمها جاية من الصين».



ولفت كذلك إلى محاولات تهريب كميات كبيرة للغاية من تليفونات المحمول، القادمة معظمها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت، مشيرًا إلى وجود العديد من القضايا فيما يتعلق بهذا الشأن.



وبالنسبة للطرق التي يستخدمها مأموري الجمارك، في التعرف على المهربين، أشار إلى مراجعة فترة السفر المدونة في أوراق المسافرين، إلى جانب النظر إلى ملامح الوجه والعينين، للكشف عن الارتباك، لافتًا إلى تمكن أحد موظفي الجمارك في أحد المطارات مؤخرًا من اكتشاف 2.6 كليو هيروين بحوزة زوجين برازيليين.



