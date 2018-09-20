تخفيض 50% للشركات الصغيرة المشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية

أعلن المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري لصناعة الجلود، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، تخفيض أسعار مساحات العرض للشركات الصغيرة بنسبة 50% في المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات.



وبموجب هذا التخفيض تحصل الشركات الصغيرة على مساحات العرض بسعر 75 دولارا للمتر، بدلا من 150 دولارا للمتر قبل التخفيض، وذلك في حال تسجيل المشاركة في المعرض قبل تاريخ 30 سبتمبر الحالي.



وفى هذا الإطار سينظم اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون هيئة تنمية الصادرات والشركة المنظمة للمعرض، ورشة عمل تعريفية بمقر الاتحاد يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بهدف عرض شروط المشاركة فى المعرض والرد على استفسارات الشركات الراغبة فى التسجيل.



وتأتى هذه المبادرة فى إطار استضافة مصر «المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية 2018 IATF» والذى سيقام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولى للمعارض، بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنشيط حركة التجارة بين البلدان الإفريقية التي تجمعت تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة.



وأعرب سرج عن تقديره لاستضافة مصر لمثل هذه الفعاليات الإقليمية لما لها من مردود إيجابى على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وانعكاس ذلك على الصناعة بوجه خاص، وكذلك على مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد بوجه عام، حيث إنه من المنتظر مشاركة أكثر من 1000 عارض وحضور أكثر من 70 ألف زائر وبائع ومشترى وأن تبلغ قيمة الصفقات والعمليات التجارية المتوقعة حوالى 25 مليار دولار أمريكي.



جدير بالذكر، أن فكرة تأسيس المعرض الإفريقى للتجارة البينية بدأت بمبادرة من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بهدف توفير منصة تجارية عملاقة لعرض السلع والمنتجات والخدمات المختلفة بين دول القارة وعلى أن يقام كل عامين في ضيافة إحدى الدول الإفريقية.



ويعتزم البنك من خلال تواجد خبرائه وممثليه فى الجناح الخاص به من تقديم حزمة من الخدمات الخاصة مثل المساعدة فى هيكلة المعاملات وخدمات التدقيق والدعم وتقديم عروض متكاملة لوسائل تعزيز التجارة البينية وبرامج التمويل وخدمات الدعم اللوجستى والفني والاستشاري.