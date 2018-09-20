أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مشاركة الممثل سيلفيستر ستالون في الدورة الثانية، التي تفتتح مساء اليوم، حيث من المقرر أن يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

يعتبر "ستالون" من أشهر نجوم هوليوود، أدواره في الأفلام الحركية وبنيته الجسدية منحته طلة مميزة على شاشة السينما، وحققت معظم أفلامه نجاحات متتالية، وحجزت له سلسلة أفلام «روكي» و «رامبو» مكانا مميزا على ساحة المهرجانات الدولية والتكريمات وفي قلوب المشاهدين، وترشح الفيلم لعشر جوائز أوسكار نال منها ثلاثًا هي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل مونتاج.

ولد ستالون يوليو 1946 بمدينة نيويورك الأمريكية، وانتقلت أسرته إلى واشنطن في بداية الخمسينات، وانفصل والده وهو في عمر 9 أعوام، وعاش مع والدته، بدأ حياته السينمائية عام 1970 بفيلم «لا مكان للاختباء»، وتوالت الأعمال حيث مثل أدوار صغيرة في أفلام عديدة.

ثم تغيرت حياته الفنية بعد مشاهدة مباراة ملاكمة بين محمد علي كلاي وتشاك بينر، كتب بعدها سيناريو فيلم روكي، الذي حقق له شهرة عالمية وأصبح أبرز نجوم هوليوود الناجحين على مدار الأربعين عاما التالية.

ورغم نجاحه في أفلام كثيرة مع نجوم مشاهيرEscape to Victory مع الممثل مايكل كين، و Nighthawks مع روتجر هاور إلا أنه عاد ليكتب سيناريو سلسلته الشهيرة لشخصية «جون رامبو» عام 1982، وأخرج الجزء الثاني منه عام 2008.

حاول ستالون الخروج من عباءة رامبو وروكي كثيرا، في الأفلام الاجتماعية أحيانا والكوميدية أحيانا، ولكن لم تلق محاولاته النجاح المرجو منها، وانتقد النقاد معظم هذه الأعمال، ولكنه حينما كان يعود لشخصياته الأساسية يحقق نجاحا ساحقا.

اندمج في التمثيل خلال هذه الفترة، وأنتج عدد من أفلام الإثارة والحركة مثل Tango & Cash وOver the Top وLock Up.

ما بين عامي 2000 و 2006 قدم ستالون أفلام لم تحقق نجاحا، وعاد عام 2006 بالجزء السادس من سلسلة روكي الذي كتبه وأخرجه وقام ببطولته، محققا نجاحا تجاريا ونقديا كبيرا، ثم في عام 2008 قدم الجزء الرابع من سلسلة رامبو، وحقق إيرادات بلغت ضعف ميزانيته.

يمكننا القول أن أعمال ستالون في «سينما الأكشن» حققت المرجو منها دائما، وحينما عاد ليقدم سلسلة جديدة عام 2010 وهي أكثر أفلامه نجاحا سلسلة The Expendables الذي كتبه وأخرجه ومثل فيه مع عدد من النجوم البارزين منهم جيسون ستاثام الذي كان صديقه المقرب في الفيلم، وميكي رورك وجيت لي، وشهدت السلسلة ظهورا شرفيا لبعض النجوم مثل أرنولد شوارزينيجر، وروبرت دي نيرو، وميل جيبسون، وأنتونيو بانديراس.

بشكل عام حظي مشوار سيلفستر ستالون المهني باحترام كبير في هوليوود، وأثر كثيرا بشخصياته البطولية في الأجيال التي عاصرته ومازالت تتابعه، وترشح لثلاثة جوائز أوسكار، وفاز بـ56 حائزة، وترشح لـ62 للحصول على جوائز.

تزوج ستالون ثلاثة مرات وأنجب 5 أبناء توفي أحدهم عام 2012 بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات، شهرته لم تكن بسبب شخصياته البطولية فقط، ولكن بنيان جسده وصوته جعلوه مميزا، فهو قوية البنية وصوته جهوري وممارسته للرياضة ليست في أفلامه فقط، يعشق السيارات الحديثة ولديه أسطول فخم.

حياة سيلفستر ستالون تشغل بال الكثيرين دائما، فهو الممثل صاحب الرصيد الأكبر في شائعات الوفاة وصلت إلى 3 مرات في فترات متقاربة، وهو ما نفاه شقيقه الممثل فرانك ستالون مؤكدا أن شقيقه يتمتع بصحة جيدة ويحضر للجزء الخامس من فيلم رامبو.

هو أحد الأساطير التي طالتهم حملة «أنا أيضا» أو «ME Too »، واتهمته سيدة العام الماضي أنه اعتدى عليها جنسيا عام 1986 حينما كانت تبلغ من العمر 16 عاما وكان هو في الأربعين، ثم في يونيو الماضي أعلن أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس ، أن الفريق المعني بالجرائم الجنسية ينظر في قضية ضد النجم سيلفستر ستالون، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، بينما نفى ستالون هذه الاتهامات، وأكد محاميه مارتن سينجر أن المرأة التي قدمت الشكوى كانت على علاقة بالتراضي مع موكله في الثمانينيات، واصفا هذه الاتهامات بأنها محاولة لتدمير موكله.