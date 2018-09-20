صلاح يخرج من التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

خرج محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، من تشكيلة فريق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، الذي يصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

ويأتي استبعاد صلاح، على خلفية المستويات الباهته التي يقدمها الفرعوني المصري مع ليفربول هذا الموسم، حيث لم يسجل صلاح في ثلاثة لقاءات متتالية مع "الريدز" في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 3ــ2، على ملعب الآنفيلد رود معقل الريدز، وغادر صلاح المباراة في قبل نهاية اللقاء بدقائق، بعدها أحرز البرزيلي روبيرتو فيرمينو هدف الانتصار للفريق الإنجليزي "تابع التفاصيل".

وضم فريق الأسبوع للجولة الأولى كلًا من:

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (يوفنتوس) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – مارسيلو (ريال مدريد) - دفيد الابا (بايرن ميونيخ) – نيكولاس تاجليافيكو (أياكس أمستردام)

خط الوسط: ميراليم بيانتش (يوفنتوس) – بول بوجبا (مانستر يونايتد) - فلاسيتش (سسكا موسكو) –

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) - كرمنتشيك (فكتوريا بلزن)