محافظ بورسعيد يتفقد محطة المياه العكرة بالقنطرة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، محطة مياه العكرة بالقنطرة غرب، لمتابعة ضخ المياه من المحطة إلى محطة الرسوة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تواصل مع وزير الري والموارد المائية؛ لزيادة منسوب المياه بعد أزمة انخفاض المنسوب بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في ضعف وصولها لعدة مناطق بالمحافظة، خاصة الأدوار العليا، ووافق أيضًا على زيادة المنسوب في ترعة بورسعيد وخطى المياه.

وأكد «الغضبان»، على أنه قام بمتابعة العمل بالمحطة التي تعمل على توفير المياه من خلال خطين قطر كل منهما ١.٥ متر، بطول ٤٥ كيلو متر، كما اطمئن على سير العمل وعلى منسوب المياه، وكذلك اطمئن على عمل ٣ طلمبات المياه من القنطرة، إلى محطة الرسوة بقدرة ١٢٥٠٠ متر مكعب في الساعة.