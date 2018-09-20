قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان جميل راتب، الذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز 92 عامًا، دخل التاريخ ولم تقيده الجغرافيا، مشيرًا إلى مشاركته في عدد من الأعمال الفنية في كل من فرنسا وتونس.



ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الأربعاء، إلى حصول الراحل على وسام الاستحقاق التونسي من الدرجة الأولى، خلال تكريمه في مهرجان قرطاج، في 2016، بيد الرئيس التونسي.



وأشاد بوهبة «راتب»، قائلًا إن وسائل التعبير لديه كانت أسلحة قوية، لتمكنه من التعبير بحرفية سواء بنبرة الصوت، أو النظرة، أو الأداء الحركي، وينجح في الدخول إلى عمق الشخصية مهما كانت المساحة.



وتوفي الفنان جميل راتب، صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر بالقاهرة.



