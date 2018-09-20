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رئيسة الوزراء البريطانية: سنقدم مقترحات جديدة بشأن الحدود

سالزبورج - د ب أ
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:52 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:52 م

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن بريطانيا ستقدم مقترحات جديدة للحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة، وذلك بعد رفضها لخطة المساندة البديلة المطروحة من الاتحاد الأوروبي لما بعد خروج بريطانيا.

وقالت للصحفيين: "الجانبان متفقان على أنه لا يمكن أن يكون هناك خطة انسحاب دون خطة /مساندة/ فعالة من الناحية القانونية".

وأضافت: "إلا أن هذه المساندة لا يمكن أن تقسم المملكة المتحدة إلى منطقتين جمركيتين، وسنقدم مقترحاتنا الخاصة قريبا".

وأشارت إلى أنها لا تزال "واثقة" من التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من التكتل في مارس، إلا أنها حذرت من أنها تستعد أيضًا لخروج من دون صفقة.

 


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