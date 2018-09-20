«المبتدئ» سابع كتاب عن ترامب في أقل من عام

"المبتدئ: ترامب وروسيا وتخريب الديمقراطية الأمريكية" كتاب جديد ينضم إلى سلسلة كتب صدرت منذ مطلع العام الحالي أو مرتقب صدورها قبل نهايته، تناولت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأداءه في البيت الأبيض، وكواليس العمل داخل إدارته.

ويركز مؤلف الكتاب، جريج ميلر، مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لشؤون الأمن القومى، على قضية التدخل الروسي فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

كما يتضمن الكتاب المقرر طرحه بالأسواق في 2 أكتوبر المقبل مئات المقابلات مع أشخاص مقربين من ترامب يعملون حاليا أو عملوا سابقا في البيت الأبيض.

وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها "واشنطن بوست"، فإن ترامب طلب من وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" تطوير "قنابل صامتة" حتى لا يتمكن المسلحون الذين تستهدفهم ضربات الطائرات دون طيار (الدرونز) من الهرب.

وحول تلك الواقعة، ذكر الكتاب أن ترامب في اليوم الثاني لتنصيبه وتحديدا خلال زيارته مقر وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) بولاية فرجينيا، استمع لشرح رئيس وحدة عمليات طائرات (الدرونز) فى الوكالة عن ذخائر خاصة تم تطويرها للحد من عدد الضحايا المدنيين، إلا أنه بدا "غير منبهرا" بما سمعه.

وأشار الكتاب إلى أن المسؤول الأمريكى عرض مقطع فيديو لغارة جوية أخرت خلالها "سي.آي. إيه" إطلاق النيران صوب الهدف (المسلحون) لحين أصبحوا بعيدين بمسافة أمنة عن مجمع سكنى. وفي تلك الأثناء تسائل ترامب: "لماذا انتظرت؟".

وتابع الكتاب: "وعندما لاحظ ترامب أن المسلحين قد تفرقوا قبل ثوانٍ من هجوم آخر بطائرة بدون طيار، تسائل: هل يمكنهم سماع القنابل القادمة؟ يجب أن نجعل القنابل صامتة حتى لا يستطيعوا الهرب".

يذكر أن كتاب ميلر هو سابع كتاب يصدر عن ترامب خلال أقل من عام، حيث سبقه كتب: "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" للصحفي الأمريكى مايكل وولف، و"ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة" للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بي.آي)، جيمس كومي، و"المعتوه: مشاهدة من البيت الأبيض" لمستشارة البيت الأبيض السابقة أوماروسا نيومان، و"الغضب: ترامب في البيت الأبيض" للصحفى الاستقضائي المخضرم بوب وودورد.

وسيتزامن طرحه مع كتاب "الكشف الكامل" للممثلة الإباحية ستورمى دانيلز حول علاقتها بترامب، فيما من المقرر صدور كتاب "التهديد: كيف يحمي (إف.بي.آي) أمريكا في عصر الإرهاب وترامب" للنائب السابق لمدير "إف.بي.آي" أندرو مكابي فى ديسمبر المقبل.