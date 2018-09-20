وزارة الهجرة تبتكر آلية جديدة للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تواصل الرد على أسئلة المصريين بالخارج ضمن مبادرة «اسأل واقترح» وترد على التساؤلات حول «الإعفاء الجمركي للسيارات».

في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

تتابع السفيرة نبيلة مكرم سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى، أكدت الوزيرة أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية، في إطار الحرص الدائم على الحل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وتابعت وزيرة الهجرة الردود متناولة موضوع الإعفاء الجمركي للسيارات، والتي وردت إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات.

أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة تمّ تشكيلها من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والجمارك، وعُقدت العديد من الاجتماعات وجلسات النقاش لمحاولة التوفيق بين احتياجات المصريين بالخارج ومصلحة الدولة، وأضافت: "قمنا أيضًا باستطلاع رأي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الموضوع".

وتابعت وزيرة الهجرة أن الإعفاء الجمركي للسيارات اصطدم بمعضلتين رئيسيتين، أولهما الحماية الاستراتيجية لصناعة السيارات، وثانيهما الحق الدستوري للمصري بالداخل؛ وهما ما يمثلان معوقات لاستكمال الإعفاء.

وأضافت الوزيرة أنه تم مناقشة الأمر خلال منتدى إجازات المصريين بالخارج «في إجازتك بوطنك ..نشوفك ونسمعك» وتم طرح فكرة تقسيط الجمارك على السيارات، وجار دراسة المقترح مع وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي ومصلحة الجمارك في الوقت الحالي.

هذا، وأوضحت معالي الوزيرة أن الردود مستمرة، مؤكدة أن الوزارة تتلقى أسئلة ومقترحات المصريين على مدار الشهر.



