ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة نيويورك للسلع، على خلفية إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر الحالي.

في الوقت نفسه يترقب المتعاملون تداعيات العقوبات الأمريكية المقرر تطبيقها على النفط الإيراني مطلع نوفمبر المقبل، والتوتر بين روسيا أحد أكبر منتجي النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإسرائيل.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 27ر1 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 12ر71 دولار للبرميل اليوم وهو أعلى مستوى له منذ 10 تموز/يوليو الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 94ر0 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 95ر69 دولار للبرميل أمس.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزون للأسبوع الخامس على التوالي حيث بلغ التراجع 1ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما أشارت بيانات الإدارة إلى تراجع مخزون البنزين بمقدار 7ر1 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه في حين زاد مخزون المكررات النفطية بمقدار 800 الف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر أمس تقريره الأسبوعي وأشار إلى ارتفاع المخزون بمقدار 2ر1 مليون برميل إلى 1ر397 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر الحالي.

يأتي ذلك فيما أشارت تقارير إلى أن السعودية ترحب بتجاوز سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال مستوى 80 دولار للبرميل على الأقل على المدى القصير.