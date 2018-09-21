محمد النني: آرسنال يسير بفكر «فينجر» وبصمات «إيمري» لم تظهر بعد

أكد محمد النني لاعب المنتخب ووسط آرسنال الإنجليزي، أن هناك أختلاف كبير بين أوناي إيمري المدير الفني الحالي للجانرز، وأرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق.

وقال النني في تصريحات عقب فوز آرسنال على فورسكلا بولتافا الأوكراني 4-2 في المباراة التي جمعتهم بأولى جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بأن بصمات إيمري لم تظهر بشكل كامل مع الجنرز، وأن الفريق مازال يسير بفكر فينجر الذي تولى قيادته فنيًا لمدة 22 عام.

وأضاف :"إيمري يحاول تطبيق أفكاره وطريقته خلال التدريبات، وهو دائمًا يحاول أن يضع بصمته خلال المباريات، وفي الفترة المقبلة ستشهد آرسنال جديد بشكل مختلف".

وعن مشاركته أساسيًا مع آرسنال في مباراة اليوم لأول مرة هذا الموسم، أعرب النني عن سعادته، وفرحه بتحقيق الجنرز فوز كبير في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وأتم تصريحاته أنه يسعى في الفترة المقبلة بتقديم أداء جيد لحجز مكان أساسي بتشكيل آرسنال في جميع المباريات.

ونجح آرسنال في الفوز على فورسكلا بولتافا الأوكراني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقُيمت اليوم الخميس على ملعب «الإمارات»