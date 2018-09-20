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نجيب يعود للتدريبات بعد 4 أسابيع

محمود باهي
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 1:29 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 1:29 م

يحتاج محمد نجيب مدافع الأهلي إلى أربعة أسابيع للتخلص من آلام إصابته في غضروف الركبة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار خالد محمود طبيب الفريق إلى أن البرنامج التأهيلي لنجيب سيستغرق هذه المدة بعد إجراء اللاعب جراحة منظار غضروف الركبة، أمس الأربعاء.

وسيبدأ محمد نجيب البرنامج التأهيلي يوم الاثنين المقبل، علما بأنه تعرض للإصابة يوم السبت المقبل في مباراة حوريا كوناكري بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

في إطار مختلف، يخضع سعد سمير، مدافع الأهلي، لفحص طبي أخير مساء اليوم الخميس لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الإياب أمام حوريا، يوم السبت المقبل.

ويعاني سعد سمير من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة حوريا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية خلال الأيام الماضية.

 


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