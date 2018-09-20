سلسلة متاجر أسترالية تتوقف عن بيع إبر الخياطة على خلفية قضايا «إفساد الفواكه»

أعلنت سلسلة متاجر استرالية اليوم الخميس أنها أوقفت بيع إبر الحياكة، في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة في أنحاء البلاد في أكثر من 100 قضية تتعلق بالعثور على إبر في الفاكهة لإفسادها.

وقال متحدث باسم سلسلة متاجر وول ورثس "لقد اتخذنا خطوة وقائية بوقف بيع إبر الحياكة في متاجرنا بصورة مؤقتة كإجراء احترازي".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان الاسترالي لتبنى تشريع لتغليظ العقوبات بحق من يثبت تلاعبه بالاغذية.

وذكرت شبكة ايه بي سي أنه تم زيادة العقوبة السجن بحق " إرهابيو الأغذية" مثلما وصفتهم وسائل الإعلام الاسترالية، من 10 إلى 15 عاما.

كما أعلنت عدة حكومات لولايات استرالية عن جوائز تقدر بـ 100ألف دولار استرالي (73 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على من يضعون الإبر في الفاكهة.

وكانت الفضيحة قد بدأت الأسبوع الماضي عندما تم العثور على إبر في فراولة بأنحاء البلاد، تبيعها متاجر وول ورثرس وتحصل عليها من مزرعة في كوينزلاند .

ومنذ ذلك الحين تم تسجيل أكثر من 100 واقعة للعثور على إبر في الفراولة والموز والتفاح في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف أن التقارير الأولية شجعت البعض على تقليد هذا الأمر.

وشجع وزراء استراليون المستهلكين على الاستمرار في شراء الفراولة من أجل دعم هذا القطاع، ولكنهم أيضا طالبوا المواطنين بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبرود لإذاعة ايه بي سي" الأمر الوحيد الذي يمكن أن يفعله المواطنون بصورة أفضل من الحكومة هو شراء الفراولة".