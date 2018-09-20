ننشر تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية مع نواب البرلمان

عقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بأعضاء مجلس النواب على مستوى مدن ومراكز المحافظة؛ وذلك لمناقشة المشكلات التي تعاني منها المحافظة بشكل عام.

وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجهاز التنفيذي والنواب لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين، باعتبار أن النواب حلقة الوصل ونبض الشارع، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل النهوض بالمحافظة وحل مشاكل الناس وتوصيل خدمات متميزة إليهم.

كما أكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع للتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبي لفيروس «سي» لـ50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المحافظة ستسخر كل أجهزتها لتنفيذ المبادرة والإعلان قريبا عن القليوبية خالية من فيروس «سي»، وأن الوصول لهذا الهدف العظيم سيحتاج إلى تكاتف جميع القوى للقضاء على هذا الوباء.

من جانبهم، ناقش النواب مع محافظ القليوبية مشكلة عجز المدرسين وأعمال ندب المدرسين والمدرسات على مستوى المحافظة وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والأسرى للمدرسات خصوصا المدرجين تحت بند 5%، مطالبين أيضا بعقد اجتماع شهري كجانب ونوع من التواصل لمناقشة ما تم إنجازه بالمحافظة وتوصيل مطالب المواطنين، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الجاري تنفيذها خصوصا التي تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة مصر الخير والأورمان وغيرها.

كما طالب النواب بالتنسيق لإيجاد حلول لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى خاصة الموجودة خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى مراجعة مياه الشرب بجميع مدن المحافظة حيث تعاني بعض المناطق بالقليوبية من ضعف المياه أو عدم جودتها.

كما تناول النواب مشاكل القطاع الصحي وخصوصا مستشفى طوخ المركزي وضرورة سد عجز الحضانات للأطفال المبتسرين وسرعة الانتهاء من مستشفى القناطر الخيرية وقها وكفر شكر والخانكة المركزي لخدمة المواطنين.

وتناول الاجتماع أيضا منظومة القمامة وضرورة عمل دراسات للاستفادة من القمامة وتدويرها والتشديد لإزالة التراكمات بالشوارع، كما طالبوا أيضا بالاهتمام بتنفيذ مشروعات للشباب وتشجيعهم على الاستثمار الحر لإتاحة فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.