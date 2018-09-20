البيلي: هدفي الدوري رقم 11 مع الأهلي

حصد محمد البيلي، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ، والتي استضافتها الصالة المغطاة بمدينة رأس البر، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، بعد تغلبه على زميله عمر بدير في المباراة النهائية بنتجية 3-0.

وأكد البيلي، في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أنه سعيد جدًا بحصد بطولة الجمهورية للمرة السادسة في تاريخه على المستوي الفردي، مؤكدًا أنه استعد بشكل جيد للبطولة، لافتًا أن المنافسة كانت صعبة نظرًا لأنها تعد بمثابة بداية موسم للعديد من اللاعبين قبل بداية الدوري.

وكان البيلي تغلب على كلا من خالد عصر في المباراة الأولى له بالبطولة بنتيجة 3-2، قبل ان يفوز على أحمد صالح في دور نص النهائي بنتيجة 3-0، ومن ثم التتويج بالبطولة على حساب عمر بدير بالنتيجة ذاتها بالنهائي.

وأوضح البيلي، الذي أحرز لقب الزوجي في البطولة ذاتها رفقة زميله خالد عصر، على حساب ثنائي نادي انبي أحمد صالح وأحمد نديم، أنه سيعمل علي الاستعداد بشكل جيد مع النادي الأهلى خلال الفترة القادمة، من أجل خوض منافسات بطولة الدوري ، مؤكدًا هدفي التتويج باللقب الـ 11 لي مع النادي هذا الموسم.

وأشار البيلي، إلى ان الدوري الجديد ، سيشهد منافسات قوية في ظل استعداد الكثير من اللاعبين بشكل أفضل للبطولة ، بالإضافة إلى ظهور العديد من اللاعبين الشباب ، المميزين والمنتظر منهم تقديم مستويات طيبة بالبطولة.

يذكر أن فريق الزوجي المكون من الثنائي محمد البيلي وخالد عصر ، لاعبي النادي الأهلي والمنتخب الوطني نجحوا في حصد لقب الزوجي ببطولة الجمهوري هذا العام.

في الوقت الذي نجحت فيه على مستوي السيدات ، ريم العراقي وفرح عبدالعزيز، لاعبات نادي الزمالك في حصد لقب الزوجي على حساب ثنائي جزيرة الورد آلاء سعد ونهي يسري ، بينما على مستوي الفردي حصدت ألاء سعد لاعبة نادي جزيرة الورد لقب بطولة الجمهورية على حساب فرح عبدالعزيز، لاعبة نادي الزمالك الذي حلت ثانية .