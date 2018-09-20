محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة كان حلما تحقق على يد سميح ونجيب ساويرس

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن هدف مهرجان الجونة، المقام على أرض المحافظة، هو جمع كل هؤلاء النجوم في مكان واحد، متابعًا: «مهرجان السينما كان حلم لينا في البحر الأحمر، وأوجه الشكر لنجيب وسميح ساويرس على تحقيق هذا الحلم».

وأضاف خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية من الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها الأخوان أيديهما للعمل في مشروع واحد، متابعًا: «دي أول مرة يحطوا إيديهم في إيدين بعض لأنهم ناقر ونقير».

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.