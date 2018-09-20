*52 فيلما تتنافس على 186 ألف دولار فى المسابقات الرسمية الثلاث.. و«يوم الدين» يمثِّل مصر

*تكريم داوود عبدالسيد والتونسية درة بوشوشة.. وcbc تنقل الفاعليات على الهواء



تنطلق فى السادسة من مساء اليوم، فاعليات حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تعرض ضمن برنامجها هذا العام حوالى 80 فيلما، منها 52 فيلما فى المسابقات الرسمية الثلاث، تتنافس على جوائز بقيمة 186 ألف دولار أمريكى.

حفل الافتتاح الذى تقدمه اللبنانية ريا أبى راشد، تنقله محليا قناة cbc ودوليا قناة «يورو نيوز» الفرنسية، وهى الشبكة التى يمتلك رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان الحصة الحاكمة فيها.

من المقرر أن يشهد الحفل، عرض أغنية «العالم جونة»، من تأليف تامر حبيب، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، ومن إخراج هادى الباجورى، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية، منهم، يسرا، ومنى زكى، وشريف منير، ومنة شلبى، وشيرين رضا، وآسر ياسين، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وكندة علوش، وبشرى، وياسمين رئيس، ومحمد ممدوح.

وفى نهاية الحفل، يعرض فيلم الافتتاح الفرنسى «سنة أولى»، إخراج توماس ليلتى، كما يشهد تكريم كل من المخرج داوود عبدالسيد، والمنتجة التونسية درة أبوشوشة.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

البداية مع المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، التى تتنافس على جوائز قيمتها 110 آلاف دولار أمريكى، وتضم 15 فيلما، فى مقدمتها المصرى «يوم الدين» إخراج أبو بكر شوقى، والذى شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان الأخيرة، كما تضم من سنغافورة فيلم «أرض متخيلة» اخراج إيو سيو هوا، ومن سلوفينيا «تاريخ الحب» إخراج سونيا بروسنك، ومن الهند «تومباد» اخراج راهى أنيل برافى واديش براساد، ومن بولندا «حرب باردة» إخراج بافل بافليكوفسكى، ومن جنوب افريقيا «الحصادون» إخراج إتيين كالوس، ومن إنجلترا «راى وليز» اخراج ريتشارد بيلينجهام، ومن روسيا «الرجل الذى فاجأ الجميع» إخراج ناتاليا ميركولوفا، ومن الجزائر «ريح ربانى» إخراج مرزاق علواش، ومن سوريا «عندما أضعت ظلي» إخراج سئود كعدان، ومن فلسطين «مفك» إخراج بسام جرباوى، ومن تونس «ولدى» إخراج محمد بن عطية، ومن إيطاليا «هل تتذكر» إخراج فاليريو مييلى، ومن تشيلى «فات الأوان أن نموت صغارا» إخراج دومينجا سوتومايور، ومن باراجواى، «الوريثتان» إخراج مارشيلو فارتينيسى.

مسابقة الأفلام الوثائقية

وفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، التى تتنافس على جوائز قيمتها 62 ألفا و500 دولار أمريكى، وتضم 12 فيلما، «الحلم البعيد» من مصر إخراج مروان عمارة، ويوهانا دومكى، ومن لبنان «الجمعية» إخراج ريم صالح، ومن فرنسا فيلم «أمريكا» إخراج كلاوس دريكسل، ومن فرنسا «درب السمونى» إخراج ستيفانو سافونا، ومن سوريا «عن الآباء والأبناء» من إخراج طلال ديركى، ومن فرنسا «قبور بلا أسماء» إخراج ريتى بان، ومن أمريكا «ماكوين» إخراج إيان بنوت، و«فريقنا» إخراج ميشيل زمبالست، ومن لبنان «المرجوحة» إخراج سيريل عريس، ومن بولندا «يوم آخر من الحياة» إخراج راؤول دى لا فوينتى، ومن المملكة المتحدة فيلم «ألوان مائية» إخراج فيكتور كوساكوفسكى، ومن أمريكا فيلم «الأسطول الشبح» إخراج شانون سيرفيس، جيفرى والدرون.

مسابقة الأفلام القصيرة

وفى مسابقة الأفلام القصيرة يشارك، التى تتنافس على جوائز قيمتها 13 ألفا و500 دولار أمريكى، وتضم 23 فيلما، يمثل مصر فيها «شوكة وسكينة» إخراج آدم عبدالغفار، و«ماتعلاش عن الحاجب» إخراج تامر عشرى، ومن سوريا «الحبل السرى» إخراج الليث حجو، ومن الهند «حذاء صديقى العزيز» إخراج أجيتبال سين، ومن الفليبين «حكم» إخراج ريموند ريبا، ومن روسيا «ربيع» إخراج ناتاليا كونشلوفسكى، ومن العراق «عبدالله وليلى» إخراج عشتار الخرسان، ومن روسيا «كالندر» إخراج إيجور بوبلوخين، ومن استراليا «كل هذه المخلوقات» إخراج تشارلز وليامز، ومن إيطاليا «ليلة سيزار» إخراج سيرجيو سكافيو، ومن أمريكا «المخاض» إخراج سيسيليا ألبرتينى، ومن البرازيل «نظرية الكوكب الغريبة» إخراج ماركو أنطونيو بيريرا، ومن تونس «الهدية» إخراج لطيفة دوغرى، ومن فرنسا «جواكسوما» إخراج نارا نورماندى، ومن انجلترا «ابن الأخ» إخراج ويلهم كوهن، ومن لبنان «ابن الرقاصة» إخراج جورج هزيم، ومن سويسرا «أخبار منوعة» إخراج ليون يرسان، ومن بلجيكا «أغنيتنا للحرب» إخراج خوانيتا أونزاجا، ومن سويسرا «إقامة شاملة» إخراج كورينا شفاينجروبر، ومن أمريكا «أهلا.. أحتاج لأن أكون محبوبا» إخراج مارنى الين، ومن سويسرا «أوتوماتيكى» إخراج كريستوف صابر، و«إيفا» إخراج زينى ألوشى، ومن تونس «بطيخ الشيخ» إخراج كوثر بن هنية.

البرنامج الرسمى خارج المسابقة

وفى البرنامج الرسمى خارج المسابقة، يعرض مهرجان الجونة 18 فيلما، من بينها فيلم «عيار نارى» من مصر، إخراج كريم الشناوى، ومن النرويج يشارك فيلم «أوتيا» إخراج أريك بوب، ومن فرنسا «أوليس ومنى» إخراج سيباستيان بتبيدر، و«فى حرب» إخراج ستيفان بريزيه، و«سنة أولى» إخراج توماس ليلتى، و«تعليم باريسى» إخراج جون بول سيفيراك، و«دليلى فى باريس» إخراج ميشيل أوسلو، ومن إيطاليا «دوجمان» إخراج ماتيو جارونى، و«سعيد مثل لازارو» إخراج أليتشه رورفاكر، ومن تركيا «شجرة الكمثرى البرية» إخراج نورى بيلجى، ومن التشيك «ذباب الشتاء»، إخراج أولمو أومرزو، ومن أمريكا «الرجل العجوز والمسدس» إخراج ديقيد لورى، ومن اليابان «سارقو المتاجر» إخراج هيروكازو كوريه، ومن أمريكا «كايلاش» إخراج ديريك دونن، ومن الدنمارك «المذنب» إخراج جوستاف مولر، ومن سويسرا «مع الرياح» إخراج بيتينا أوبرلى، ومن بولندا «وجه» إخراج مالجورزاتا شوموفسكا، ومن باراجواى «الوريثتان» إخراج مارشيلو مارتينسى.

الندوات والمحاضرات

كما يقيم المهرجان عددا من الندوات المهمة، أبرزها «سينما من أجل الإنسانية»، و« تمكين المرأة من خلال السينما» تديرها المنتجة التونسية درة بوشوشة، و«اللاجئون وقصصهم من خلال السينما»، يديرها جاى فايسبرج، و«السينما وراء الشاشة»، و«حوار مفتوح مع صانعى الافلام السينمائية»، و«المحتوى الرقمى.. من الخلق إلى الحصول على التمويل»، تديرها ليز تشاكيلتون، و«الوضع الراهن لدور المهرجانات السينمائية»، تدير المحاضرة ديبورا يونج، و«الطرق الإبداعية فى تمويل الأفلام» يديرها بول ميللر، و«جمهور المستقبل.. أفلام الأطفال واليافعين»، يدير هذه الجلسة هانز نيلسون مدير معهد الحوار الدنماركى.

أما المحاضرات، فينظم المهرجان للمخرج داوود عبدالسيد جلسة بعنوان «رحلة فى مسيرتى: الماضى، الحاضر، المستقبل»، ويديرها أمير رمسيس، وجلسة حوارية مع نجم هوليوود والكاتب أوين ويلسون، وتديرها الفنانة بشرى رزة، ومحاضرة «مغامرة صناعة الأفلام» يلقيها جان جاك أنو، ويديرها كيث شيرى، ويلقى بول هاجيز محاضرة بعنوان «من النص إلى الشاشة»، ومحاضرة بعنوان «مبنى على قصة حقيقية»: رواية القصة بين الأفلام الوثائقية والروائية، يلقيها كيث فولتون ولو بيب، ويديرها كريم الشناوى، و«ثنائية مع فيللينى فى الأفلام والأحلام»، جلسة حوارية مع جيانفرانكو أنجيلوتشى، ويديرها رامان شاول.

كما ينظم المهرجان جلسات تعريفية منها «خارطة السينما الوثائقية فى العالم العربي» و«رصد جماهير السينما»

البرنامج الخاص

ويقيم المهرجان احتفالية بمناسبة 10 أعوام على غياب المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين لا تقتصر على معرض لأفيشات كل أفلامه وبعض مقتنياته، ولكن تتعدى ذلك لحفل يتضمن مواكبة مشهدية للقطات من أفلامه تصحب عزفا حيا لأكثر من 50 عضوا من الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر لمختارات من الموسيقى التصويرية لأفلامه.

يقام معرض خاص لأفيشات أفلام المخرج الفذّ فيدريكو فيللينى بمناسبة 25 عاما على رحيله، كما يحتفى بالذكرى المئوية لولادة المخرج الأسطورى إنجمار بيرجمان بعرض فيلمين من أهم أفلامه ومعرض «فوتوغرافيا» مميز بالتنسيق مع السفارة السويدية ومركز الفيلم السويدى.

لجان التحكيم

يشارك فى عضوية لجان تحكيم مسابقات المهرجان 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينمان حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتى سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج بالأوسكار «أرض لا أحد» عام 2001، وتضم فى عضويتها؛ الإيطالى كارلو شاتريان مدير مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى السابق، وتضم اللجنة أيضا المخرج وكاتب السيناريو السريلانكى فيموكتى جاياسوندارا، الحاصل على جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل عمل أول فى مهرجان كان عام 2004، والمخرج والمصور السينمائى المغربى أحمد المعنونى، والممثل الفلسطينى على سليمان، والمخرجة الجورجية «آنا أوروشادزه»، ومن مصر الفنانة منى زكى.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، آلى ديركس، مؤسسة مهرجان أمستردام للفيلم التسجيلى، وفى عضوية اللجنة يشارك المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، والمنتج والمخرج الهندى مايك باندى، ومبرمج الأفلام البريطانى كيث شيرى، والمخرج اللبنانى هادى زكاك.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يرأسها الفنان الفلسطينى كمال الباشا، وفى عضوية اللجنة يشارك مبرمجة الأفلام النمساوية والمتحدثة باسم منتدى مهرجان الأفلام النمساوى، ومن مصر يشارك الفنان أحمد مالك، والممثلة الأردنية صبا مبارك، والكاتبة الإنجليزية ليز شاكلتون.

أما مسابقة «سينما من أجل الإنسانية» فسيتم اختيار الفائز فيها من خلال استطلاع لآراء الجمهور، كما حدث فى الدورة الأولى.