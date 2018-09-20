«ناسا» تنشر مقطعا مصورا لـ«بيتزا بيبروني» على سطح المشترى

نشرت وكالة ناسا الدولية لاستطلاع الفضاء، على صفحتها الرسمية على «تويتر»، منذ قليل، مقطعًا مصورًا لجزء يقع على سطح كوكب المشترى يشبه في شكله قطعة البيتزا.

اللافت في الأمر، هو أن «ناسا» نشرت هذا المقطع في اليوم الوطني لبيتزا الببروني في أمريكا، وكتبت قائلة، «جولة الأشعة الحمراء في القطب الشمالي من كوكب المشترى في اليوم الوطني لبيتزا الببيروني تجعلنا نحلم بقطع البيتزا شاهدوا ما يعرضه الفيديو لكم».

Is it delivery or dynamo? 🍕 Since it's #NationalPepperoniPizzaDay, this infrared tour of Jupiter’s North Pole from @NASAJuno has us dreaming of pizza 🍕. See what this is actually showing you: https://t.co/8SgIR45M0q. pic.twitter.com/8SLphtdi11 — NASA (@NASA) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وعلق بعض المتابعين للوكالة بالإنبهار بعد رؤية المشهد، والبعض الآخر تساءل حول جدية الأمر، بينما تساءل أخر قائلاً «لماذا نحتفل بيوم لبيتزا الببروني؟!».

ونشرت صحيفة «يو إس ايه توداي» بعض التعليمات اليوم لقرائها، خلال إحياء اليوم البيتزا الوطني، حول كيفية الحصول على عروض مجانية لتناول البيتزا، والأماكن التي تقدم ذلك، وكتبت «اليوم نحتفل بالنوع المفضل للبيتزا في أمريكا تعرفوا على الأماكن المهمة لشحذ شهيتكم».