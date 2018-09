«ناسا» تنشر مقطعا مصورا لـ«بيتزا بيبروني» على سطح المشترى

نشرت وكالة ناسا الدولية لاستطلاع الفضاء، على صفحتها الرسمية على «تويتر»، منذ قليل، مقطعًا مصورًا لجزء يقع على سطح كوكب المشترى يشبه في شكله قطعة البيتزا.

اللافت في الأمر، هو أن «ناسا» نشرت هذا المقطع في اليوم الوطني لبيتزا الببروني في أمريكا، وكتبت قائلة، «جولة الأشعة الحمراء في القطب الشمالي من كوكب المشترى في اليوم الوطني لبيتزا الببيروني تجعلنا نحلم بقطع البيتزا شاهدوا ما يعرضه الفيديو لكم».

Is it delivery or dynamo? 🍕 Since it's #NationalPepperoniPizzaDay, this infrared tour of Jupiter’s North Pole from @NASAJuno has us dreaming of pizza 🍕. See what this is actually showing you: https://t.co/8SgIR45M0q. pic.twitter.com/8SLphtdi11