السويدي عن عدم ترشحه لرئاسة «دعم مصر»: ينبغي أن نعتاد على تبادل الأدوار

علق النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، على عدم ترشحه مرة أخرى لرئاسة الائتلاف، قائلًا: «ينبغي أن نعتاد على تبادل الأدوار بين أفراد الائتلاف، حتى لا تصبح المناصب متوارثة».



وأضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الائتلاف لم يصل بعد إلى مرحلة النضج وأنه يحتاج المزيد من التطوير، موضحًا أنه أبدى تعاونه مع الدكتور عبد الهادي القصبي، الفائز الجديد بمنصب رئاسة الائتلاف، من أجل استكمال المسيرة.



وأوضح أن تبادل الأدوار التي يسعى لإحداثها داخل الائتلاف، تعتبر ضمانًا لحماية الائتلاف من التعرض لأي هزة قد تصيبه مستقبلًا، موضحًا أن الائتلاف يحتوي على عدد وافر من الشباب، الذين من المهم أن يشاركوا في الفترة المقبلة.



واستطرد أن منصب رئاسة الائتلاف، يحتاج دائمًا إلى وجود توافق بين الأعضاء عليه، نظرًا لصعوبة المهمة، وهو ما قد يصب في اتجاه التزكية، مشيرًا إلى حصوله على المنصب نفسه، بالتزكية مرتين.



وأعلن محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، الاثنين الماضي، فوز النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن برئاسة الائتلاف بالتزكية خلفا له، لعدم ترشح نائب آخر أمامه.



