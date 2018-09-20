محافظ بني سويف يطمئن على مستوى الخدمات الصحية بمستشفى ناصر العام

أمر المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف بسرعة نقل بعض الحالات المرضية من مستشفى ناصر العام إلى مستشفى بني سويف؛ لتلقى الرعاية الطبية اللازمة في بعض التخصصات غير المتوافرة حاليا بمستشفى ناصر، مشددا على متابعة حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدا لذويهم أن مكتبه مفتوح وتليفونه متاح دائما للتواصل معه شخصيا وطمأنته بشفاء أقاربهم من المرضى.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، لمستشفى ناصر العام؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، حيث راجع المحافظ بنفسه سجل الحضور وتقرير حصر الحالات التي تم تقديم الخدمة الصحية لها، بحضور النائبين: هشام مجدي ونهى الحميلي، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة.

وتجول المحافظ داخل الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث أولى اهتماما كبيرا بقسم الطوارئ، مشددا على أهميته في استقبال الحالات المرضية العاجلة، مطالبا مسؤولي المستشفى بحصر أي احتياجات وتجهيزات ليكون القسم على أتم استعداد دائما.

واطمأن المحافظ على الأداء الطبي بقسم الحضانات، موجها الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بضرورة عمل غرفة تواصل تعمل على مدار الساعة؛ لرصد أي أماكن خالية بأقسام الحضانات على مستوى كل المستشفيات، حتى يتم توفيرها لحالات قد تكون مدرجة في قائمة انتظار ببعض المستشفيات على مستوى المحافظة، مشددا على أن هذه الخدمة الطبية تعد من الخدمات الطبية النوعية والمطلوبة بشكل مطرد وحيوي.

وتفقد محافظ بني سويف وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مطمئنا على مستوى الأداء الطبي والعلاجي بها، حيث استمع للمرضى الحاصلين على الخدمة بالوحدة عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، وما إذا كانت لهم مطالب أو مقترحات لخدمة أفضل، موجها وكيل وزارة الصحة باطلاعه بشكل يومي عن موقف الخدمة الطبية خاصة في بعض الخدمات الصحية وفي مقدمتها الغسيل الكلوي، والتي تتسم بأنها خدمة مستمرة والذي يتلقاها يحصل عليها بشكل مستمر قد تمتد لسنوات.