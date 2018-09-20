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انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ23 بأرض الفروسية ببلبيس

الشرقية – فاطمة علي
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 1:29 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 1:29 م

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 23 بأرض "الفروسية" بمدينة بلبيس، تحت رعاية وزارتي السياحة الآثار والشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

بدا المهرجان بحفل فني بسيط لفرقة الفنون الشعبية، وسط حضور بارز لعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، على رأسهم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية.

ويُقام المهرجان على مدار يومين بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة، حيث يتضمن مسابقات لجمال الخيول العربية المُسجلة والغير مُسجلة، وكذلك مسابقات لأدب الخيل العربي المُسجل والغير مُسجل، فيما يُقام على هامش المهرجان معرض لعرض منتجات شباب الخريجين والأسر المنتجة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، في عدد من مشروعات الملابس والأثاث المعدني والمفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية.


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