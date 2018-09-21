هاني رمزي: مهرجان الجونة يرفع من شأن السينما المصرية

علق الفنان هاني رمزي، على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى سعادته دائمًا بمثل هذه المهرجانات التي تساهم في الرفع من شأن السينما المصرية.

وأضاف «رمزي»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: «فخورين باللي بيحصل في الجونة، وبنعتز بمهرجان له مكانة عند الناس».

وأشار كذلك إلى فخره بفيلم «يوم الدين»، والحاصل على إحدى جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة، مستطردًا: «مبسوط أوي إني هشوف فيلم يوم الدين في المهرجان».

وأوضح أن مشاهدة الأفلام في المهرجان لها طبيعة خاصة، نظرًا للأجواء الساحرة التي تحيط بالمهرجان، مشيرًا كذلك إلى اكتساب الخبرات الفنية، من الفعاليات المتعددة، واللقاءات المستمرة مع صناع السينما.

ولفت كذلك إلى تكريم كل من المخرجين، يوسف شاهين، وفيديريكو فيلليني، وإنجمار بيرجمان، في إطار فعاليات المهرجان، موجهًا رسالة شكر لكل من سميح ساويرس ونجيب ساويرس على هذا العطاء، الذي بلا مقابل.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.