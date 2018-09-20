نادية لطفي تنعى جميل راتب: مثال لما يجب أن يكون عليه الفنان أدبا وخلقا

قالت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، إن الفنان جميل راتب كان صديقا غاليا وزميل وفنان مبدع ذو شخصية فريدة وهو مثال لما يجب أن يكون عليه الفنان أدبا وخلقا.



وجهت نادية، عبر حسابها بموقع «فيسبوك» رسالة للراحل جميل راتب قائلة: "اتصلت بك أمس ورد على المرافق لك السيد هانى، وكان كلي أمل أن يبلغك رغبتي وشوقي لرؤيتك ودعوتي للحضور لتكملة حوارنا الشيق فنيا.. وذكريات ولقاءات أخبرني هاني أنك بخير ونائم ووعدني أنك ستعاود الاتصال فور استيقاظك".



وتابعت: "صحوت اليوم على خبر تملؤه الغيوم والظلام والأمطار بأنك رحلت إلى خالقك الكريم الرحمن الرحيم الغفور.. اسكنك الله فسيح جناته ولك الفاتحة على روحك الطاهرة"، مختتمة: "صديقتك في الحداد على أغلى ما صادقتهم في حياتي.. وإلى اللقاء .. نادية".



