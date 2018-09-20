ننشر مواعيد سحب عينات اختبار فيروس «سي» للطلاب بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تحديد مواعيد سحب عينات تحليل فيروس «سي» من جميع الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك بشكل إجباري وفق جدول زمني خاص بكل كلية، وذلك بدءا من الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري، على أن يتم انتهاء أعمال سحب العينات يوم 31 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالإدارة الطبية بالجامعة.

وأشار «الجمال» إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الدولة للقضاء على فيروس «سي» نهائيا، موضحا أن ذلك يأتي وفق الخطة المتبعة في الجامعة أن يتم إعلانها خالية تماما من فيروس «سي» بحلول 2020، وسوف تتكفل بتوفير العلاج المجاني للطلاب المصابين حتى يتم شفاؤهم بشكل كامل، وذلك يأتي انطلاقا من اهتمام الجامعة بطلابها ورعايتهم الصحية من مختلف الأمراض التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم.

وفي الإطار ذاته، أضاف «الجمال» أن عملية سحب العينات تتم من خلال الاستعانة بأطقم طبية متخصصة تتولى مهمة سحب العينات وكتابة التقارير الخاصة بكل طالب.

ومن جانبه، نوه الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، بأن عملية سحب العينات من الطلاب الجدد سوف تتم داخل قاعة «س» في صالات الامتحانات أمام كلية الطب، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري لسحب العينات من الطلاب الملتحقين بكليات الطب وطب الأسنان، ويوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر الجاري لكلية الصيدلة والهندسة، والثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري للطب البيطري، والأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري للحاسبات والمعلومات، ويومي الخميس 27 سبتمبر والأحد 30 سبتمبر لكلية التجارة.

والاثنين الموافق 1 أكتوبر المقبل لكلية العلوم، والثلاثاء الموافق 2 أكتوبر المقبل لكلية الفنون الجميلة، وأيام الأربعاء 3 أكتوبر، والخميس 4 أكتوبر، والأحد 7 أكتوبر لكلية التربية، والاثنين 8 أكتوبر لكلية رياض الأطفال، وأيام الثلاثاء 9 أكتوبر، والأربعاء 10 أكتوبر، والخميس 11 أكتوبر لكلية الحقوق، ويومي الأحد 14 أكتوبر، والاثنين 15 أكتوبر لكلية التمريض، ويومي الثلاثاء 16 أكتوبر، والأربعاء 17 أكتوبر للمعهد الفني للتمريض، والخميس 18 أكتوبر لكلية التربية الرياضية، والأحد 21 أكتوبر لكلية الزراعة.

أما فيما يتعلق بكليات التربية النوعية والخدمة الاجتماعية والآداب ومعهد السكر، فمن المقرر أن تجري عمليات سحب العينات داخل مقار كلياتهم، وتم تحديد يومي الاثنين 22 أكتوبر، والثلاثاء 23 أكتوبر لكلية التربية النوعية، والأربعاء 24 أكتوبر، والخميس 25 أكتوبر لكلية الخدمة الاجتماعية، وأيام الأحد 28 أكتوبر، والاثنين 29 أكتوبر، والثلاثاء 30 أكتوبر لكلية الآداب، والأربعاء 31 أكتوبر لمعهد السكر.

وأضاف «شلقامي» أنه تم تحديد الفترة من 1 وحتى 8 نوفمبر لسحب العينات من الطلاب المتخلفين عن المواعيد الأساسية المقررة لكلياتهم.