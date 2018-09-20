«الثقافة» تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية كبرى بمناسبة الذكرى الـ25 على رحيل الموسيقار بليغ حمدي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، بالمسرح الكبير تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



وتتضمن الاحتفالية، باقة من أجمل ما لحن بليغ لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، خلال مشواره الفني يتغنى بها نجوم الفرقة.



ولد الموسيقار بليغ حمدي، في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931، وكان والده يعمل أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من عمره، وفي سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك، والتحق بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري وتعرف من خلاله على الموشحات العربية.



والتحق «بليغ» بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقى العربية حاليا) وتعاون مع كبار الشعراء والمطربين من زمن الفن الجميل وأنتج أجمل الألحان الوطنية والرومانسية والشعبية، كما قام بتلحين القصائد والابتهالات الدينية، وأغاني الأطفال حتى أصبح له طابعًا خاصًا به يميزه عن غيره من الملحنيين.



وتوفى «بليغ» في 12 سبتمبر عام 1993، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض تاركًا رصيدًا فنيًا ثريًا مازال خالدًا، ومرتبطًا بوجدان وذكريات الشعب المصري والعربي حتى اليوم.