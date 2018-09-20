أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن مشاركة الممثل العالمي وكاتب السيناريو الشهير أوين ويلسون، ضمن فعاليات الدورة الثانية التي تنطلق مساء اليوم، حيث من المقرر أن تقام له جلسة حوارية تديرها الفنانة بشرى رزة.

أوين ويلسون ممثل أمريكي، من عائلة فنية، فهو الأخ الأوسط بين ثلاثة أشقاء ذكور يعملون بالتمثيل، واعتاد الأشقاء على العمل سويا في أعمال كثيرة ما بين التمثيل وكتابة السيناريو، ويرافقه في الجونة شقيقه أندرو ويلسون.

ولد أوين ويلسون في ولاية تكساس نوفمبر 1968، والديه أمريكيون من أصل أيرلندي، بدء حياته ككاتب سيناريو لفيلم Bottle Rocket وشارك في تمثيله مع شقيقيه، ورغم إعجاب النقاد بالفيلم إلا أنه لم يحقق الإيرادات المرجوة فرغم أن ميزانيته بلغت 5 مليون دولار إلا أن إيراداته كان مليون دولار فقط.

ولكنه كان نقطة انطلاقه، وانتقل بعدها إلى هوليود وسكن مع شقيقيه، وتوالت أعماله الفنية، وشارك في أفلام عديدةمنها «خلف خطوط العدو، وفطار الأبطال».

تنوعت أعماله ما بين الدراما والكوميديا، وشارك في 12 فيلم كوميدي مع الفنان بن ستيلر أبرزها سلسلة Night at the Museum، وعرف عنه الارتجال أثناء تصوير أفلامه، ومعظم نكات وطرفات أفلامه كانت وليدة اللحظة.

منذ دخوله عالم الفن كان هدفه الأساسي وشغفه بكتابة الأعمال الفنية ودخل مجال التمثيل بمحض الصدفة، وترشح لجائزة الأوسكار مرة واحدة في فئة أحسن سيناريو عن فيلم The Royal Tenenbaums في عام 2001، ولم يحصل عليها، ولكنه نال حوالي 14 جائزة مختلفة، وترشح 49 مرة للحصول على جوائز فنية.

حياته الخاصة مليئة بالشغف والأحداث المثيرة، يشجع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، وحاول الانتحار مرة في عام 2007 وأنقذ بعد وصوله للمستشفى، كسر أنفه مرتين أثناء لعب كرة القدم، وشعره الأشقر يميزه في عالم هوليوود فلم يتيغير شكل شعره المنسدل على وجهه منذ بداياته، صوته هاديء ودود، لا ينفصل عن أشقائها.

بعد محاولة انتحاره، بدأت التغييرات تنهال على حياته الاجتماعية، وأصبح والدا للمرة الأولى عام 2011 وهو في عمر 42 عاما، عندما أنجبت صديقته جايد ويل ابنهما روبرت فورد ويلسون، وثم أصبح والدا للمرة الثانية عام 2014 وأنجب من صديقته المقربة بعد اتفاق بينهما لرغبتها في الإنجاب رغم أنهما لم يكونا في علاقة عاطفية، ارتبط عدة مرات كان أبرزها علاقته بالممثلة كيت هدسون الذي ارتبط بها وانفصل عنها مرتين متباعدتين.

أشهر أعمال أوين ويلسون التي لمع فيها كان فيلم Midnight in Paris، طرح في دور العرض عام 2011، وحقق نجاحا كبيرا حيث بلغت ميزانية الفيلم 17 مليون دولار، فيما حقق إيرادات وصلت إلى 151 مليون دولار في العالم، وترشح عنه لجائزة جولدن جلوب.

وحقق آخر أعماله فيلم Wonder عام 2017 الذي شارك فيه البطولة مع الممثلة جوليا روبرتس نجاحا كبيرا، نظرا للقصة الإنسانية التي يدور حولها الفيلم المقتبس قصته من أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، ويروي قصة ملهمة ومثيرة للإعجاب عن فتى يعاني من تشوهات في وجهه وكان يتجنب الظهور علنا ولكنه دخل المدرسة للمرة الأولى وتغيرت حياته تماما، بلغت تكلفة الفيلم 20 مليون دولار، وحقق إيرادات في أمريكا بلغت 132 مليون دولار و305 مليون دولار عالميا.