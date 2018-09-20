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 «ميرور» تكشف السبب الحقيقي لعدم احتفال صلاح بالفوز على باريس

الشروق
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 11:22 ص | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 11:37 ص

أثار عدم احتفال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، عقب فوز فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجية 3-2  في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا جدلًا واسعًا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن السبب الحقيقي وراء عدم احتفال صلاح مع لاعبي الريدز على أرض الملعب عقب إنطلاق صافرة النهاية، حيث أرجعت السبب إلى اختيار صلاح مباشرة عقب اللقاء، للقيام بفحص المنشطات الخاص بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن صلاح بمجرد انتهائه من فحص المنشطات، انضم لزملائه مباشرة في غرفة الملابس، حيث احتفل مع اللاعبين بالفوز الكبير على فريق العاصمة الفرنسية.

الصحيفة البريطانية، تطرقت أيضا للرد على المشككين في علاقة صلاح وساديو ماني، حيث أكدت أن كلاهما كان يحتفل معًا داخل غرفة الملابس، مما يؤكد العلاقة الجيدة بين النجمين.

 


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