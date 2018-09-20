المنتخب يضع شرط لضم لاعبين جدد

أكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، أن الجهاز الفني للفراعنة بدأ الاستعداد لمباراتي سوازيلاند بتصفيات أمم إفريقيا مبكرا عقب انتهاء مباراة النيجر مباشرة والتي ظهر فيه المنتخب بشكل جيد واستطاع الفوز بسداسية.

وقال رمزي في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في الميديا" المذاع على قناة الأهلي، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حرص على متابعة مباريات الدوري من أجل الاطمئنان على اللاعبين الذين سبق ضمهم للمنتخب وأيضا للتعرف على اللاعبين لضم عناصر جديدة بالمعسكر المقبل.

وشدد رمزي على أن الباب مفتوح أمام أي لاعب للانضمام للمنتخب إذا أثبت كفاءته خلال المباريات المقبلة بالدوري.

وأضاف رمزي أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين المصابين خاصة مروان محسن وأحمد حسن كوكا ومحمد حمدي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة سوازيلاند 12 أكتوبر المقبل بستاد السلام بالقاهرة و 16 أكتوبر بسوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون